Akcja krwiodawstwa w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej przyciąga mieszkańców Krosna Odrzańskiego

Cykliczne akcje krwiodawstwa

We wtorek (7 maja) na terenie Komendy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim została zorganizowana zbiórka krwi w ramach akcji „Na Straży Życia”. Udało się zebrać około 7,5…

Poniedziałkowa zbiórka krwi

Zarejestrowano 18 chętnych do oddania krwi, z czego ostatecznie 12 osób zostało zakwalifikowanych do pobrania. Niektórzy z dawców zdecydowali się na ten szlachetny gest po raz pierwszy, co jest dowodem na rosnącą świadomość społeczną na temat znaczenia krwiodawstwa.