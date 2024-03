Katarzyna K. skazana na 15 lat więzienia. Tak kończy się głośna sprawa morderstwa Mariana M. z Krosna Odrzańskiego

Przyznanie do winy i zmiana zeznań

Początkowo, 41-letnia Katarzyna K., była partnerka Mariana M., przyznała się do zabójstwa. Jak wyjaśniła w zeznaniach, 66-latek miał na nią napaść z nożem, ale ona obroniła się, zadając mu śmiertelny cios. Następnie, jak twierdziła, wyniosła ciało, zapakowała je do bagażnika samochodu i wyrzuciła do Odry.