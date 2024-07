Krosno Odrzańskie wzmocnione nowymi wałami przeciwpowodziowymi

Nowoczesna ochrona przed powodzią

Inwestycja obejmowała budowę 9 nowych wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 5,9 km. Nie ograniczono się jedynie do zabezpieczenia przed wysoką wodą, ale również zmodernizowano system odprowadzania wód deszczowych, co ma zmniejszyć skutki gwałtownych burz dla mieszkańców. Dodatkowo, dla wzmocnienia ochrony, rozbudowano pięć kanałów ulgi i wykonano zabezpieczenia na wylotach kolektorów deszczowych.

Troska o środowisko naturalne

Podczas realizacji projektu dużą uwagę przywiązywano do aspektów ekologicznych. Nadzór przyrodniczy miał za zadanie zminimalizować negatywne skutki prac dla środowiska. W efekcie, po zakończeniu budowy, na terenach przy wałach posadzono 700 drzew różnych gatunków, a także krzewy tarniny, co ma przyczynić się do odbudowy lokalnej flory.