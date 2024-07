Niebezpieczna jazda zakończona wypadkiem: 15-latek bez uprawnień uderzył motocyklem w słupki (red)

W powiecie krośnieńskim doszło do groźnego zdarzenia drogowego. 15-latek, nie posiadający uprawnień do kierowania, stracił kontrolę nad motocyklem i uderzył w betonowe słupki. Młody człowiek z obrażeniami trafił do szpitala w Zielonej Górze. To przypomnienie, jak wielkim zagrożeniem może być lekceważenie przepisów ruchu drogowego.