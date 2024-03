Odkryj najlepsze pizzerie w Krośnie Odrzańskim. Gdzie możesz zjeść pizzę w marcu 2024?

Zobacz gdzie zjeść najlepszą pizzę w Krośnie Odrzańskim. Jest to niewątpliwie danie uwielbiane na całym świecie. Na pewno każdy spróbował jej przynajmniej raz w życiu, a wiele osób nie wyobraża sobie bez niej życia. Sprawdź, jakie rodzaje możesz znaleźć w pizzeriach w Krośnie Odrzańskim. Zajrzyj do katalogu firm i odszukaj swoją ulubioną.

Rodzaje pizzy dostępne w pizzeriach w Krośnie Odrzańskim Pizza neapolitańska Pizza neapolitańska wykonana jest z ciasta, które musi leżakować i odpowiednio wyrosnąć Proces ten trwa od 24 do 48 godzin. Do wyrobu potrzeba niewielkiej ilości drożdży, mąki, wody. Placki formowane są ręcznie w taki sposób, aby wypchnąć powietrze na boki, co powoduje, że po wypieku są one bardziej puszyste. Przy wyrabianiu należy pamiętać, by ciasto nie było grubsze niż 3 mm. Czas wypieku to 60-90 sekund, odbywa się on w specjalnym piecu, w temperaturze przekraczającej 450 stopni. Dodatki, jakie możemy na niej zobaczyć to świeża bazylia, ser mozzarella fior di latte i sos pomidorowy z prawdziwych włoskich pomidorów z San Marzano. W celu dopełnienia smaku całość skrapia się najwyższej jakości oliwą z oliwek. Możesz ją znaleźć w pizzeriach w Krośnie Odrzańskim. Warto wspomnieć, że ten rodzaj pizzy został wpisany na Listę Światowego Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO w 2017 roku.

Pizza sycylijska

Pizza sycylijska to puszysty, wyrośnięty placek. Pierwotnie był to posiłek spożywany głównie przez robotników. Na ogół nie znajdziemy na niej sosu pomidorowego, choć czasami jest on dodawany. Jako dodatków używa się: karczochy, cebula, filety z sardeli, pesto, ser, oregano, które są zapiekane w cieście. Sprawdź w katalogu firm, które pizzerie w Krośnie Odrzańskim ją serwują. Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej pizzerii w Krośnie Odrzańskim, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Początki pizzy. Skąd się wywodzi? Historia pizzy ma swoje początki w Neapolu i sięga XVIII wieku. Wtedy otwierano pierwsze pizzerie, powszechnie dostępne, w których podawano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, serem i ziołami. Danie to przypadło do gustu królowi Ferdynandowi I, a ten sprawił, że stało się ono jeszcze bardziej popularne. Jego następca wprowadził pizzę na dwór.

Jak głosi legenda, pizza Margherita związana jest z imieniem królowej Małgorzaty Sabaudzkiej. W 1889 roku szef kuchni podał jej nowość, pizzę z dodatkiem mozzarelli. Bardzo spodobała się królowej i od tej pory zaczęto ją tak nazywać. Popularność tego posiłku ograniczała się jedynie do Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku rozwinęła się migracja zarobkowa do Ameryki, robotnicy przenieśli ją również za ocean. Pierwsza pizzeria w Nowym Jorku została założona w 1905 roku. W innych regionach Włoch do mody pizza weszła dopiero po II wojnie światowej. To właśnie stamtąd w 1974 roku przywieziono pomysł na otwarcie pierwszej pizzerii w Polsce. W dzisiejszych czasach to jedno z popularniejszych miejsc, do którego możesz wybrać się ze znajomymi w wolny wieczór. Być może masz swoją ulubioną pizzerię w Krośnie Odrzańskim. Jeśli jeszcze nie, to zajrzyj do katalogu firm i odkrywaj nowe miejsca. Sprawdź, które z nich warto polecić znajomym.

