Prasówka 14.03 Krosno Odrzańskie- wydarzenia środy

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.03, w Krośnie Odrzańskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sfałszowane podpisy na listach kandydatów na radnych w jednej z lubuskich gmin. Afera w gminie Dąbie. Sprawa zgłoszona do prokuratury”?

Prasówka Krosno Odrzańskie 14.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sfałszowane podpisy na listach kandydatów na radnych w jednej z lubuskich gmin. Afera w gminie Dąbie. Sprawa zgłoszona do prokuratury Czy przed wyborami samorządowymi w gminie Dąbie pod Krosnem Odrzańskim doszło do fałszerstwa? Według kilku mieszkańców ich podpisy i m.in. numery PESEL znalazły się na listach kandydatów, pod którymi się nie podpisywali.

📢 Remont drogi powiatowej do Skórzyna ruszy w kwietniu. Będzie kosztował ponad 2 mln zł W kwietniu bieżącego roku ma ruszyć wyczekiwany remont drogi powiatowej do Skórzyna (gmina Maszewo). Inwestycja będzie kosztować 2,1 mln zł. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. 📢 Wyjątkowa skarpetka, czyli akcja na obchody Światowego Dnia Zespołu Downa w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim W czwartek (21 marca) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim weźmie udział w ogólnopolskiej akcji "Wyjątkowa Skarpetka", która jest organizowana każdego roku podczas obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa.

Prasówka 14.03 Krosno Odrzańskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krośnie Odrzańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Chcesz wziąć udział w prezentacji Falubazu? Musisz postarać się o wejściówkę 22 marca odbędzie się prezentacja żużlowej drużyny Enei Falubazu Zielona Góra. Kibice, którzy chcą uczestniczyć w imprezie muszą zgłosić się po wejściówki.

📢 10 atrakcji w Zielonej Górze, które polecają turyści i mieszkańcy. Te miejsca mają najwięcej gwiazdek! Zobacz zdjęcia Co warto zobaczyć w Zielonej Górze? Wybraliśmy dziesięć adresów. O jednym z nich, goście piszą, że jest najlepsze w Polsce. Niektórzy spędzają tam trzy, a nawet pięć godzin. A i tak to jeszcze nie to miejsce jest najwyżej oceniane. Zobacz dziesięć zielonogórskich atrakcji.

📢 Instagram pracuje nad 3 genialnymi nowościami. Nowa forma Stories i inne funkcje, które trafią do aplikacji już niedługo Instagram jest jedną z najpopularniejszych aplikacji społecznościowych. Oferuje on wiele ciekawych funkcji, co sprawia, że ludzie spędzają z Instagramem nawet kilka godzin w ciągu dnia. Aplikacja cały czas jest ulepszana, co ma wkrótce zaowocować trzema nowościami, w tym nową formą udostępniania treści. Zobacz, co trafi do Instagrama już wkrótce.

📢 18-letnia Basia zginęła wracając do domu pod Zieloną Górą. Morderca czekał w lesie. Blisko 30 lat później wskazano winnego Ta zbrodnia wstrząsnęła malutkim podzielonogórskim Orzewem. Nic dziwnego, 18-letnią Basię wszyscy lubili. Byli przekonani, że nikt miejscowy nie mógł czegoś takiego zrobić. Jednak przez lata kołatało się ziarno niepewności. To historia na wartościowy film dokumentalny. Po blisko trzydziestu latach nowa technologia pozwoliła wskazać winnego. To był obcy. Dziwny obcy. - Tego dnia jechałam z nim autobusem, było ciasno, stał obok mnie. Razem wysiedliśmy - opowiada mama zamordowanej 18-latki. Ludzie wiedzieli, że to on... 📢 Lubuskie. Rozmowy z rządem nic nie dały. Rolnicy zablokują A2 w Świecku Rolnicy w Polsce są niezadowoleni z braku konkretnych działań ze strony rządu, planują kolejną blokadę przejścia granicznego w Świecku. "Nie będziemy czekać na spotkania i oświadczenia, z których nic nie wynika" - mówią rolnicy. Protest ma na celu zwrócenie uwagi na ich postulaty, w tym ograniczenie napływu produktów rolnych z Ukrainy do Polski.

📢 Lubuszanin wystąpił w kilku odcinkach "Pamiętników z wakacji"! To Adam Kokoszka z Gubina. Kiedy emisja? Adam Kokoszka z Gubina jest animatorem czasu wolnego, ale w swoim wolnym czasie mocno angażuje się w tematy kulturalne. Lubuszanin zajmował się już m.in. modelingiem, a niedługo pojawi się w telewizji — w powracającym serialu "Pamiętniki z wakacji".

📢 Budynki więzienia pod Gubinem straszą pustkami. Były plany, miała być rozbudowa. A teraz? Co dalej z oddziałem zewnętrznym w Wałowicach? Od kilku lat więzienie pod Gubinem, formalnie znane jako Oddział Zewnętrzny w Wałowicach, stoi puste. Pomimo, że jednostka nie została oficjalnie zlikwidowana, nie ma tam żadnej aktywności. Zastanawiamy się, jakie są plany dotyczące tego obiektu w okolicach Gubina, zwłaszcza że wcześniej istniały plany na modernizację i rozbudowę więzienia w Wałowicach.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.