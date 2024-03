Prasówka 3.03 Krosno Odrzańskie- wydarzenia soboty

Kawiarenka Zdrowia to weekendowa akacja darmowych badań i konsultacji lekarskich. W sobotę, 2 maja, można było sprawdzić stan zdrowia w pięciu poradniach Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, a także w gabinecie stomatologicznym na kółkach. Można też było sprawdzić znamiona na skórze. W niedzielę, 3 marca, otwarta zostanie Kawiarenka Zdrowia w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, a w kolejne weekendy w innych lubuskich miastach. Warto sprawdzić, gdzie...

Organizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze, Wawrzyny to prestiżowe wyróżnienie dla twórców związanych z województwem lubuskim. Wiemy, do kogo trafiły statuetki.

W piątek 1 marca

Tegoroczni kandydaci rywalizują w czterech kategoriach: poezja, proza, książka naukowa oraz materiał dziennikarski. Kto w tym roku ma szansę na statuetkę?