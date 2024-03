Prasówka 5.03 Krosno Odrzańskie- wydarzenia poniedziałku

Lubuscy komornicy sprzedają na licytacjach mieszkania. Jak co miesiąc sprawdzamy wszystkie dostępne oferty. W tej chwili wystawione na licytacje są 33 lokale. Sprawdzamy ich ceny wywoławcze i lokalizacje. Zakup mieszkania od komornika to niejednokrotnie może być nie lada okazja!

Prasówka 5.03 Krosno Odrzańskie: pozostałe wydarzenia

4 marca 1984 roku - to jedna z najważniejszych dat w historii zielonogórskiej koszykówki. 40 lat temu ówczesny Zastal po raz pierwszy w awansował do najwyższej klasy rozgrywek. Powspominajmy, i przeżyjmy to jeszcze raz…