Prasówka tygodniowa z 19.05.2024 w Krośnie Odrzańskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W piątek (17 maja) funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim brali udział w ogólnopolskiej akcji "Prędkość" i kontrolowali różne miejsca na terenie powiatu krośnieńskiego. W trakcie akcji na policyjny radar wpadł kierowca audi, który jechał w terenie zabudowanym o 59 km/h więcej niż powinien. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i ukarali go mandatem karnym.

Tygodniowa prasówka 19.05.2024: 12.05-18.05.2024 Krosno Odrzańskie: pozostałe wydarzenia

