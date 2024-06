Prasówka z Krosna Odrzańskiego 2.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Krosno Odrzańskie 2.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wszyscy próbowali odebrać sobie życie. Bo nie potrafili poradzić sobie z gwałtem, przemocą seksualną, hejtem w sieci, uzależnieniami, brakiem miłości czy nadopiekuńczością. Ich historie są porażające. Nawet pracownicy wydawnictwa nie potrafili powstrzymać łez, gdy to czytali. Nic dziwnego, że książka „Żyję, czy to mało?” Marcina Łokciewicza i Katarzyny Kachel to od tygodni jest od tygodni na liście bestsellerów Empiku.