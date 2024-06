Prasówka z Krosna Odrzańskiego 3.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krosna Odrzańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tych księży nie zobaczycie u siebie. Zmiany w lubuskich parafiach”?

Zachęcamy do korzystania z "Kiosku profilaktycznego", który znajduje się zaraz przy wejściu do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Informowaliśmy już Państwa o takiej możliwości. Teraz dodajmy, że kiosk jest nowy i można w nim wykonać więcej badań i pomiarów. Oczywiście za darmo. A poglądowe wyniki omówić można z doradcą ds. profilaktyki zdrowia.

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 1 czerwca około godziny 21.30 w Kargowej (powiat zielonogórski). Zdarzenie miało miejsce na ulicy Sulechowskiej na wysokości stacji Orlen (jest to 87 kilometr drogi krajowej nr 32). Wiadomo, że kierujący osobówką z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w grupę ludzi. Zginęły trzy kobiety - 28-latka, jej matka oraz babcia.

Wszyscy próbowali odebrać sobie życie. Bo nie potrafili poradzić sobie z gwałtem, przemocą seksualną, hejtem w sieci, uzależnieniami, brakiem miłości czy nadopiekuńczością. Ich historie są porażające. Nawet pracownicy wydawnictwa nie potrafili powstrzymać łez, gdy to czytali. Nic dziwnego, że książka „Żyję, czy to mało?” Marcina Łokciewicza i Katarzyny Kachel to od tygodni jest od tygodni na liście bestsellerów Empiku.

Była to wyjątkowa i wzruszająca chwila dla żołnierzy oraz ich rodzin. W sobotę, 1 czerwca ponad 60 elewów z Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej złożyło przysięgę wojskową. Uroczystość, która odbyła się w Ośnie Lubuskim była zwieńczeniem miesięcznego szkolenia, a jednocześnie początkiem służby ojczyźnie.