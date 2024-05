Prasówka z kwietnia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Krośnie Odrzańskim? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Krosna Odrzańskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 1.05.2024”?

Przegląd kwietnia 2024 w Krośnie Odrzańskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 1.05.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Sprzęt od wojska za mniej niż 20 złotych! Bogata oferta sprzętu za niewielkie pieniądze od Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie 1.05.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. Z pewnością znajdą tu coś dla siebie nie tylko miłośnicy militariów. W ofercie znaleźć można wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Sprawdź, jaki sprzęt możesz kupić od wojska za niewielkie pieniądze. Wybraliśmy dla Was oferty poniżej 20 złotych. Zobaczcie!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 01.05.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

Prasówka maj Krosno Odrzańskie: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Krosna Odrzańskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 1.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Oto wyniki wyborów 2024 w II turze na wójta w gm. Bobrowice Oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych 2024 są już znane. PKW opublikowała ostateczne dane z liczenia głosów. Wiemy, kto objął fotel wójta gm. Bobrowice. Zobacz, jak głosowali mieszkańcy. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje 📢 Poważny wypadek pod Gubinem. Trzy osoby zostały ranne We wtorek (30 kwietnia) na drodze krajowej nr 32 między Krosnem Odrzańskim a Gubinem, na wysokości Dzikowa doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody. Są ranni. Interweniowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Droga po wypadku była zablokowana kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy. 📢 Nowa firma w Bytnicy. Spółka Wood Trade produkuje pellet drzewny Spółka Wood Trade ogłosiła uruchomienie produkcji pelletu drzewnego w Bytnicy, w powiecie krośnieńskim. Jak podkreślają przedstawiciele nowej firmy, ich pellet drzewny jest innowacyjny. Dlaczego?

📢 Ogromne straty lubuskich winiarzy. Sytuacja jest tragiczna, wszystko przemarzło. Zbiorów w tym roku nie będzie? Winiarze przez ostatnie noce nie zmrużyli oczu. Kwietniowe mrozy już dawno nie były tak agresywne. - Dziś wiemy, że jest bardzo źle — podaje Lubuskie Centrum Winiarstwa. Czy jakiekolwiek winorośle przetrwały nocne mrozy w Lubuskiem? Wstępnie mówi się o ogromnych stratach. Czy to oznacza brak zbiorów? 📢 Nowa komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Stanowisko objęła płk Monika Musielak W piątek (19 kwietnia) w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczystość powołania płk SG Moniki Musielak na stanowisko komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz płk. SG Sławomira Klekotki na stanowisko komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. 📢 Tak ćwiczą lubuscy strażacy! Dzięki temu mogą skutecznie działać w razie zagrożenia Nie tylko gaszenie pożarów, ale również działania związane z ratownictwem specjalistycznym. Właśnie te umiejętności doskonalili lubuscy strażacy podczas ćwiczeń, które odbyły się na wędrzyńskim poligonie. Dokładnie zaaranżowane warsztaty były dla nich praktyczną lekcją, bo szkolili się w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych.

📢 OFICJALNE WYNIKI drugiej tury wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów w Lubuskiem Wybory samorządowe 2024. Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki z PKW drugiej tury wyborów samorządowych 2024. Kto został wójtem, kto burmistrzem, a kto prezydentem? 📢 Wokół zimno, a na stadionie upalnie! Kibice Falubazu pokazali moc |ZDJĘCIA Przenikliwe zimno nie zraziło kibiców NovyHotel Falubazu Zielona Góra do przyjścia na stadion, na pierwszy w tym sezonie mecz w PGE Ekstralidze. Fani zielonogórskich żużlowców stworzyli wspaniałą atmosferę i ponieśli drużynę do zwycięstwa nad GKM-em Grudziądz (48:42). 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Stracili dobytek w strasznym pożarze. Jak wygląda sytuacja w stadninie koni w Bronkowie pod Krosnem Odrzańskim? W czwartek (18 kwietnia) doszło do wielkiego pożaru na terenie gospodarstwa agroturystycznego w Bronkowie (gmina Bobrowice) pod Krosnem Odrzańskim. Odwiedziliśmy stadninę koni dzień po strasznym pożarze. Jak wygląda sytuacja? Czego potrzebują właściciele?

