Przegląd prasy 15.03.2024 Krosno Odrzańskie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krosna Odrzańskiego

Twierdził, że kochał na zabój, nieraz się sparzył, ale niczego nie żałuje. Gdy jedna z kobiet go zostawiła, próbował popełnić samobójstwo. On sam jednak niejednokrotnie zmieniał zdanie co do życiowej partnerki. Tadeusz Ross miał pięć żon, a ostatnia z nich była o niego młodsza o trzy dekady.

Rolnicy w Lubuskiem zapowiadają kolejne blokady na drogach w regionie. W Świecku protesty planowane są od 17 do 20 marca. Czy przejście graniczne pod Gubinem również zostanie zablokowane? Nie jest to jeszcze pewne...

Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra intensywnie szykują się do nowego sezonu. Mają za sobą kolejne sesje treningowe na motocyklach.

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

W internecie, w tym w popularnych serwisach społecznościowych, pojawiają się informacje o bonach lekowych lub kartach podarunkowych dla pacjentów do aptek, które rzekomo wydaje NFZ. To oszustwo oraz próba wyłudzenia danych i pieniędzy.