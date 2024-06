Przegląd prasy 20.06.2024 Krosno Odrzańskie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krosna Odrzańskiego

W ręce krośnieńskich policjantów wpadło czterech migrantów, którzy nie zatrzymali się do kontroli. Mężczyźni porzucili auto w krzakach i podjęli dalszą ucieczkę. Ukryli się w trzcinach na środku stawu. Zlokalizował ich operator drona, który obserwował każdy ich ruch. Niedoszli uciekinierzy to obywatele Jemenu, Syrii oraz Afganistanu.

Co? To niemożliwe! Taniec bez pani Ani? Ona to taniec. Taniec to ona – mówili uczestnicy pożegnalnego wieczoru, który się odbył w Regionalnym Centrum Animacji Kultury. Anna Aniela Sidło: - Kiedyś trzeba skończyć. Nadszedł ten czas.