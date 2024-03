Przegląd prasy 22.03.2024 Krosno Odrzańskie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krosna Odrzańskiego

Prasówka Krosno Odrzańskie 22.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Obecnie mieszkańcy Gubina jeżdżą do sąsiedniego Guben latem, aby skorzystać z odkrytej pływalni. Dawniej basen na świeżym powietrzu znajdował się w Gubinie. Był to basen wojskowy w okolicach stacji kolejowej. Tętnił on życiem w latach 50. i 60., co widać na archiwalnych zdjęciach!