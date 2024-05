Przegląd prasy 30.05.2024 Krosno Odrzańskie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krosna Odrzańskiego

Lody to jeden z ulubionych przysmaków nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Nic więc dziwnego, że są nieodłącznym elementem wspólnego celebrowania Dnia Dziecka. Eksperci sprawdzili, jak przez ostatnie dwa lata zmieniły się ceny lodów gałkowych, rożków i tych sprzedawanych w litrowych opakowaniach. Niestety, nie są to dane, które napawają optymizmem.

Najnowszy raport finansowy CD Projekt RED za 1. kwartał 2024 roku ujawnił coś, co dla niektórych graczy może być zaskoczeniem. Okazuje się, że deweloper kończy ze wsparciem gry Cyberpunk 2077, co najlepiej obrazuje dołączona do dokumentów grafika. Co to jednak dokładnie oznacza dla fanów CP 2077 i gier polskich twórców?