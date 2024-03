Przegląd prasy 6.03.2024 Krosno Odrzańskie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krosna Odrzańskiego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.03, w Krośnie Odrzańskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kontuzja żużlowca Falubazu. Piotr Pawlicki potrzebuje kilka tygodni odpoczynku”?

Prasówka Krosno Odrzańskie 6.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kontuzja żużlowca Falubazu. Piotr Pawlicki potrzebuje kilka tygodni odpoczynku Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra na czwartek i piątek (7-8 marca) zaplanowane mają pierwsze treningi na torze. Motocykle zamierzają odpalić w Rzeszowie. Wiadomo, że nie zrobi tego nowy zawodnik zielonogórskiej drużyny Piotr Pawlicki.

📢 Paraliż na granicy w Lubuskiem bardzo możliwy. Rolnicy zablokują A2 i Świecko, jeśli nie dogadają się z rządem. Mówią, że są "pod ścianą" We wtorek 5 marca w Urzędzie Miejskim w Słubicach sztab kryzysowy spotkał się z rolnikami. Celem spotkania było omówienie planowanej długotrwałej i stałej blokady Świecka i A2, która miała rozpocząć się 10 marca. Co ustalono? Na ten moment rolnicy zawieszają tę akcję. Zaznaczają jednak, że jeśli w najbliższy piątek premier Donald Tusk nie przedstawi im satysfakcjonujących rozwiązań, powrócą do akcji protestacyjnej, a ta wiązać będzie się z gigantycznymi utrudnieniami. - Jesteśmy pod ścianą - tłumaczą lubuscy rolnicy.

📢 Fjut to tańszy i smaczniejszy zamiennik miodu i syropu klonowego. Nasze babcie robiły go z jednego warzywa. Najlepszy syrop do racuchów Słodki, gęsty i niedrogi syrop do racuchów czy naleśników przygotujesz w domu z dosłownie jednego składnika. Jest dużo tańszy od syropu klonowego oraz innych polew, a smakuje wyśmienicie. Nasze babcie robiły go same i podawały zamiast miodu. Wypróbuj nasz tradycyjny przepis na słodki syrop do racuszków i zrób go samodzielnie w domu.

Prasówka 6.03 Krosno Odrzańskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krośnie Odrzańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Fabryka Tesli pod Berlinem sparaliżowana. Nie ma prądu, wybuchł pożar i ogłoszono alarm bombowy! Na miejscu działają służby! Około godziny 5.00 we wtorek 5 marca doszło do pożaru, który wywołał przerwę w dostawie prądu na terenie fabryki Tesli, a także w mieście Erkner i części Berlina. Produkcja w takich warunkach możliwa nie jest, firma nie działa, a na miejsce jadą saperzy, bo ogłoszono alarm bombowy. Czy to celowy atak na Teslę?

📢 Rolnicy wracają do strajków w Lubuskiem. Będą blokady w Świecku, pod Gubinem i Krosnem Odrzańskim W tym tygodniu rolnicy wracają do strajków w Lubuskiem. Blokad dróg będzie jeszcze więcej niż wcześniej. Protesty wznowione zostaną na Świecku. Ponadto planowane są również strajki na przejściu granicznym pod Gubinem, a także na rondzie między Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą. 📢 Lexus 300h. Zobacz jak wygląda nowa hybryda 5. generacji Nowy model UX 300h zastępuje dotychczasową hybrydę. Ma większą moc i lepsze przyspieszenie, a w napędzie 4x4 E-Four znajdziemy blisko sześciokrotnie mocniejszy tylny silnik elektryczny. Auto charakteryzuje się lepszym rozkładem momentu obrotowego między osiami oraz sztywniejszą konstrukcją. Właśnie rozpoczęto przyjmowanie zamówień. 📢 Rolnicy z Lubuskiego ponownie blokują autostradę A2 i przejście graniczne w Świecku W ostatnich tygodniach Polska doświadczała licznych protestów rolników. Choć Lubuskie nie było dotychczas epicentrum tych protestów, sytuacja ta ma się niebawem zmienić. Rolnicy z tego regionu ogłosili, że zamierzają blokować przejście graniczne w Świecku oraz autostradę A2. "Do skutku" - odpowiadają na pytanie, jak długo potrwa ich protest.

📢 Miejsca parkingowe przy szpitalu w Krośnie Odrzańskim zostały utwardzone Kolejna inwestycja przy szpitalu Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie Odrzańskim została zrealizowana. Utwardzone zostały nowe miejsca parkingowe przy krośnieńskiej lecznicy. 📢 Dzień Teściowej – jak zadbać o dobre relacje z mamą naszej drugiej połówki? 5 marca obchodzimy Dzień Teściowej. Relacje z mamą naszej drugiej połówki to w wielu przypadkach trudny temat. W to nietypowe święto Temu przedstawia kilka pomysłów, jak odwrócić ten trend i poprawić stosunki ze swoją teściową

