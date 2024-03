Przegląd prasy Krosno Odrzańskie (10.03) - najważniejsze informacje z soboty

W poniedziałek (11 marca) przy siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim zaparkuje krwiobus. Akcja honorowego oddania krwi będzie drugą zaplanowaną w 2024 roku. W planach są też kolejne.

Grzegorz Garczyński, obecny starosta krośnieński potwierdził swój start w wyborach na burmistrza Krosna Odrzańskiego i rozpoczął kampanię. Pytamy go, dlaczego stara się o fotel burmistrza i co zrobi, jeśli zostanie wybrany na to stanowisko?