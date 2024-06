Przegląd prasy Krosno Odrzańskie 11.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krośnie Odrzańskim

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.06, w Krośnie Odrzańskim. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Boskie ogrody, zieleń, róże. Ten lubuski park został właśnie Cudem Polski 2024”?

Prasówka Krosno Odrzańskie 11.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Boskie ogrody, zieleń, róże. Ten lubuski park został właśnie Cudem Polski 2024 To już oficjalne! Park Dworski w Iłowej został Cudem Polski 2024 w konkursie National Geographic. To ciekawe, zaciszne i jedno z piękniejszych miejsc w Lubuskiem, które przyciąga o każdej porze roku. W parku można podziwiać ogrody: różany, japoński i chiński oraz angielski, ale to zaledwie fragment tego, co czeka tu na Was.

📢 Oko w oko z dzikimi zwierzętami w Lubuskiem. Wchodzą wprost pod obiektyw. Tych ujęć nigdzie nie zobaczycie! | FILM, ZDJĘCIA Fotopułapki to profesjonalne urządzenia wykrywające ruch i rejestrujące to, co dzieje się w ich otoczeniu. Służą do badań i obserwacji m.in. zwierząt leśnych pokazując je w naturalnym otoczeniu. Dzięki doskonałej jakości nagraniom możemy podziwiać leśnych przyjaciół mieszkających w lubuskich lasach, tuż obok nas. Zobaczcie zdjęcia i filmy, które dostaliśmy od RDLP w Zielonej Górze. Coś pięknego!

📢 Wyśmienita zupa pomidorowa z passaty. Dodaję do niej dwa zaskakujące składniki. Dzięki nim jest kremowa, wyrazista i bardzo aromatyczna Zupa pomidorowa z passaty jest gęsta i bardzo aromatyczna. To jeden z najprostszych przepisów na zupę pomidorową. Wystarczy połączyć i podgrzać kilka składników. Dodaję do mojej zupy dwa dość nietypowe produkty, dzięki którym staje się ona niezwykle kremowa i wyrazista w smaku. To zupełnie inna zupa pomidorowa niż te, które znasz. Smakuje wybornie, jest bardzo łatwa do zrobienia i zaskakująco pyszna.

Prasówka 11.06 Krosno Odrzańskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krośnie Odrzańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Forum Kobiecości. To było udane spotkanie wyjątkowych Lubuszanek. Zobacz piękne kobiety na zdjęciach Było mnóstwo pytań do wróżki młodości, czyli ekspertki kosmetologii. Zaskoczenie wystąpiło podczas prelekcji profesjonalnej brafitterki o właściwym doborze biustonoszy. A przede wszystkim było bardzo dużo pozytywnych emocji. – Jak znajdziemy się w jednym miejscu, energia jest powalająca – podkreśla Agnieszka Zdunek.

📢 Tragiczna frekwencja podczas wyborów do europarlamentu. Ilu Lubuszan poszło do urn? Tylko w dwóch z szesnastu województw do urn poszło w niedzielę mniej mieszkańców niż w województwie lubuskim. Tu głos na swojego kandydata w wyborach do europarlamentu oddało 35,64 proc. uprawnionych. W kraju frekwencja wyniosła 40,65 proc. Gdzie w Lubuskiem mieszkańcy najchętniej korzystali z prawa wyborczego? 📢 Jak głosowali mieszkańcy powiatu krośnieńskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Gdzie była największa frekwencja? W niedzielę (9 czerwca) odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Sprawdzamy, jak głosowali mieszkańcy powiatu krośnieńskiego. Gdzie była największa, a gdzie najmniejsza frekwencja? 📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kto zdobył mandat w regionie? Tak głosowaliśmy w Lubuskiem Mieszkańcy regionu zdecydowali. Wybory do Parlamentu Europejskiego w okręgu numer 13, który obejmuje województwo lubuskie oraz zachodniopomorskie ze znaczącą przewagą wygrywa Koalicja Obywatelska. Za nią jest Prawo i Sprawiedliwość oraz Lewica i Konfederacja. Dla kogo mandat europosła?

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Wyniki, aktualne informacje z Lubuskiego Karty na stole. PKW podliczyła głosy ze wszystkich 31 tys. okręgów wyborczych. Wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,06 proc. Tuż za KO znalazło się Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 36,2 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja. Kto zdobył mandat europosła? Wszystkie wyniki poniżej. 📢 Kibice szaleli z radości! Żużlowcy Falubazu Zielona Góra pokonali Spartę Wrocław. I to w jakim stylu! Żużlowcy NovyHotyel Falubazu Zielona Góra rozegrali kapitalny mecz w PGE Ekstralidze. Wysoko pokonali (50:40) wicemistrzów Polski – Betard Spartę Wrocław.

