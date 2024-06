Przegląd prasy z maja 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Krośnie Odrzańskim?

Miał niesamowity talent do jazdy po czarnym torze. W bardzo młodym wieku zaczął podbijać żużlowy świat, fachowcy wróżyli mu wielkie sukcesy. Rafał Kurmański w Zielonej Górze bardzo szybko stał się idolem…

We wtorek 28 maja bp Tadeusz Lityński wręczył dekrety dla nowych proboszczów, administratorów czy wikariuszy. Do większości zmian dojdzie w sierpniu tego roku.

Baszta Ostrowska w Gubinie to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków. Na potrzebny remont czekał jednak bardzo długo, ale w końcu się go doczekał. Trwają prace związane z rewitalizacją wieży w centrum miasta.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Krosna Odrzańskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W miniony weekend (24-26 maja) odbyła się 61. odsłona Wiosny nad Nysą w Gubinie. To jedna z największych imprez w województwie lubuskim. W tym roku zmieniono lokalizację głównej sceny. Czy wyszło to na dobre?

Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć rozmaite grafiki, ale tym razem zaciekawiło mnie, jak AI widzi Polaków w określonych zawodach. Kilka z odpowiedzi okazało się zaskakujących, jak choćby pracownik budowy, kierowca czy polityk, ale ten ostatni to już prawie osobna historia. Zobacz jaką wizję polskich zawodów ma AI i czy poradziła sobie z zadaniem.

Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach. Dzięki nim wiemy, że XVII-wieczna konstrukcja kościoła zachowała się w 90 procentach! Badania było konieczne do tego, by starać się o pieniądze na remont kościoła z rządowych funduszy.

Kolejni nielegalni migranci zostali zatrzymani w Lubuskiem przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Tym razem było to ośmiu Afgańczyków, których przewozili obywatele Ukrainy.

18 maja w Deszcznie pod Gorzowem Wielkopolskim odbył się turniej taneczny pod nazwą "Show your Flow". Nie mogło tam zabraknąć tancerzy ze Studia Tańca Nowoczesnego Etna w Krośnie Odrzańskim, którzy przywieźli z zawodów kolejne medale.

Ponownie w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim odbyły się egzaminy dla kandydatów, którzy chcieliby wstąpić w szeregi formacji. Ilu z nich przystąpiło do egzaminów?

Co to za dzień bez widoku uśmiechniętej mordki psiaka! Pełne energii czworonogi w weekend (18-19 maja) opanowały Babimost. Odbywająca się tutaj Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych przyciągnęła tłumy hodowców, trenerów oraz niemałą widownię. Tyle dogoterapeutycznego dobra w jednym miejscu? To raj dla miłośników tych pięknych ras. Przedstawiamy wam cudowne, dzielne psiaki i ich właścicieli.