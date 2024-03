Akcja policyjna "Łapki na kierownicę" w Krośnie Odrzańskim i Gubinie

Łapki na kierownicę w powiecie krośnieńskim

Policjanci podkreślają, że korzystając z telefonu podczas jazdy, przestajemy się koncentrować na drodze, nie zwracamy uwagi na to co się dzieje wokół, a co za tym idzie — reakcja na zdarzenie jest opóźniona i nieadekwatna do sytuacji. Dlatego bądź odpowiedzialnym kierowcą i „Łapki na kierownicę”.

- Przypominamy, że korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, zagrożone jest karą grzywny w wysokości 500 złotych i 12 punktów karnych - dodaje J. Kulka.

