Jak głosowali mieszkańcy powiatu krośnieńskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Gdzie była największa frekwencja?

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 za nami. Najwięcej głosów zdobyła Koalicja Obywatelska. Były to również wybory z najniższą frekwencją w Polsce od 10 lat - 39,7 proc. Więcej szczegółów, dotyczących wyborów w Lubuskiem poniżej:

Karty na stole. PKW podliczyła głosy ze wszystkich 31 tys. okręgów wyborczych. Wybory do Parlamentu Europejskiego wygrała Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,06 proc. Tuż za KO znalazło się Prawo i…

Jak głosowali mieszkańcy powiatu krośnieńskiego?

W powiecie krośnieńskim ze zdecydowaną przewagą wygrała Koalicja Obywatelska — zdobyła aż 43,04 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasował się komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość z 31,50 proc. Pozostałe komitety otrzymały poniżej 10 proc. głosów poparcia.

Tak głosowali mieszkańcy pow. krośnieńskiego w Eurowyborach 2024:

Koalicja Obywatelska - 43,04 proc.

Prawo i Sprawiedliwość - 31,50 proc.

Lewica - 9,44 proc.

Konfederacja - 8,62 proc.

Trzecia Droga - 6,06 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,12 proc.

KO wypracowało dużą przewagę w miastach (Gubin - 46,89 proc. i gm. Krosno Odrzańskie - 46,31 proc.). Co ciekawe, w trzech gminach wiejskich (gmina Dąbie, gm. wiejska Gubin i gm. Maszewo) wygrało Prawo i Sprawiedliwość. W przypadku gminy wiejskiej Gubin różnica między KO a PiS wyniosła... 6 głosów. W gm. Dąbie różnica była już większa (40,82 proc. do 35,55 proc. zdobytych przez KO). Największa przewaga PiS miała miejsce w gminie Maszewo - 44,66 proc. do 29,77 proc. zdobytych przez KO)