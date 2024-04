Prasówka 14.04.2024 z całego tygodnia w Krośnie Odrzańskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Nowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, który powiązuje otrzymywanie świadczenia 800 plus z realizacją obowiązku szkolnego, zdobywa poparcie ekspertów. Chodzi o potencjalne korzyści dla dzieci, rodziców oraz systemu społecznego. Dr Katarzyna Huczek, adiunkt w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej wskazuje, że tego typu rozwiązanie pozwoliłoby m.in. na uszczelnienie systemu wypłaty świadczeń.

W zielonogórskim minizoo co jakiś czas przybywa mieszkańców. Właśnie zawitały ursony amerykańskie. Samica jest ciekawska i wszędzie jej pełno. Samiec spokojny, nieufny, nie pokazuje się za bardzo. A gości nie brakuje. Nie tylko w minizoo, ale i całym ogrodzie botanicznym. Wiosna, wiele się dzieje…

Zmasakrowane ciała w nowosolskiej willi. Wszyscy mieli rany kłute, ciała nosiły ślady tortur. Z domu zginęły bezcenne kosztowności, w tym to najcenniejsze, wielkanocne dzieło sztuki, którego do dziś nie znaleziono. "Potrójna zbrodnia dokonana w tak brutalny sposób należała do rzadkości" - mówił wówczas Zbigniew Fąfera, jeden z kilku prokuratorów zajmujących się tą tajemniczą sprawą...

Prawie milion wykroczeń zarejestrowały w ubiegłym roku wszystkie urządzenia do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Prym wiodą klasyczne fotoradary stacjonarne, które ustrzeliły ponad sześćset tysięcy kierowców. Coraz większe żniwo zbierają też odcinkowe pomiary prędkości. Te wykryły ponad trzysta tysięcy naruszeń przepisów ruchu drogowego. Ilu kierowców przyłapano na niebezpiecznej jeździe w województwie lubuskim?