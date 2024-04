Przegląd prasy z tygodnia 21.04.2024. Co działo się w Krośnie Odrzańskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem przebywa w Stanach Zjednoczonych. Podejrzeliśmy, co zabrała ze sobą do walizki. Bez wątpienia stwierdzamy, że kilka jej stylizacji to prawdziwe wiosenne perełki. Te kreacje możesz założyć i ty na przeróżne okazje, ale i na co dzień.

Duży pożar w stadninie koni w miejscowości Bronków koło Krosna Odrzańskiego. Zapaliło się poddasze budynku na terenie gospodarstwa agroturystycznego. W środku były zwierzęta, które zostały ewakuowane.

Jak co roku, Gubin przyłącza się do świętowania miesiąca autyzmu, biorąc udział w akcjach związanych z przedsięwzięciem "Gubin na niebiesko dla autyzmu". Przed nami jeszcze rajd rowerowy "Wkręć się w Autyzm", który odbędzie się w sobotę (20 kwietnia).