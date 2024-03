Przegląd prasy z tygodnia 10.03.2024. Co działo się w Krośnie Odrzańskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krosna Odrzańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W szkole podstawowej w Maszewie obchodzili dzień patrona - Ignacego Łukasiewicza”?

W piątek (8 marca) w szkole podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Maszewie obchodzony był Święto Patrona placówki. Jak wyglądał? Można zobaczyć na zdjęciach! 📢 Grzegorz Garczyński chce być burmistrzem Krosna Odrzańskiego. Co zrobi, jeśli zostanie wybrany? Grzegorz Garczyński, obecny starosta krośnieński potwierdził swój start w wyborach na burmistrza Krosna Odrzańskiego i rozpoczął kampanię. Pytamy go, dlaczego stara się o fotel burmistrza i co zrobi, jeśli zostanie wybrany na to stanowisko? 📢 Protest rolników w stolicy. Policja publikuje wizerunki. Rozpoznajesz te osoby? Stołeczni policjanci prowadzą czynności w związku z zamieszkami podczas protestu rolników. Chodzi o demonstrację, która odbyła się w minioną środę w Warszawie. Mundurowi opublikowali wizerunki osób biorących udział w tym wydarzeniu. Są one podejrzewane o czynną napaść oraz znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, uszkodzenia mienia, a także posiadanie wyrobów pirotechnicznych w czasie zgromadzenia.

Tygodniowa prasówka 10.03.2024: 3.03-9.03.2024 Krosno Odrzańskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krośnie Odrzańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najtańsze ogrody działkowe w Lubuskiem. Ceny, oferty, lokalizacje, zdjęcia. Idealny zakup na wiosnę! Wiosna już za chwilę. Marzysz już o karkówce z grilla z przyjaciółmi i śmiechu dzieci bawiących się przy basenie na trawniku? Kup sobie działkę. Oto najtańsze oferty ogródków z całego lubuskiego.

📢 Pamiętacie, jak żużlowcy Falubazu Zielona Góra szukali słońca w Słowenii [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Niebawem rozpocznie się żużlowy sezon 2024. Kapryśna pogoda w Polsce nie pozwala zawodnikom na rozpoczęcie treningów we wszystkich ośrodkach żużlowych. Dlatego niektórzy szukają suchych torów za granicą. To już tradycja. A pamiętacie, jak ponad 20 lat temu zielonogórscy żużlowcy pojechali szukać słońca do Krško na Słowenii? Obejrzyjcie archiwalne zdjęcia. 📢 Kobiety w mundurze. Pracownice Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim świętują Dzień Kobiet W Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim pracuje aż 541 kobiet! To prawie 40 proc. całej obsady etatowej. Panie w mundurze również świętują Dzień Kobiet. 📢 Ludzie stali w kolejkach do takich automatów, żeby zadzwonić. Pamiętacie? We Wschowie wracają wspomnienia Planuj czas na obejrzenie wystawy w Muzeum Ziemi Wschowskiej. Będzie można zobaczyć różne budki telefoniczne, do których całkiem niedawno trzeba było się ustawiać, żeby móc zadzwonić. Będzie też wiele innych eksponatów. Ekspozycja czasowa nosi tytuł „Poczta Polska w Regionie Wschowsko – Leszczyńskim”.

📢 Sekshoroskop pokaże ci temperament każdego znaku zodiaku i najlepsze dopasowanie. Z kim się dogadasz w łóżku? Sekshoroskop to rodzaj wróżby, który odrzuca na bok skrępowanie i konwenanse społeczne. Dzięki niemu dowiesz się, jaki temperament ma dany znak zodiaku, jak mu zaimponować, czego oczekuje w łóżku, a także jak sam się zachowuje „w tych sprawach”. Zobacz też, z kim najlepiej dogadają się poszczególne znaki zodiaku. 📢 Blokady rolników w Lubuskiem 13 marca? Decyzja o protestach w sobotę. Krosno Odrzańskie nie będzie blokowane Aż 20 blokad dróg w Lubuskiem planują zorganizować rolnicy. Decyzja o protestach zapadnie po rozmowach z premierem w sobotę (9 marca). Jeśli nie będą owocne, strajki mają zostać wznowione po 13 marca. Lubuscy rolnicy zapowiedzieli, że jednak nie będą blokować ronda między Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą, na wysokości Połupina.

📢 Umowa na budowę obwodnicy Krosna Odrzańskiego podpisana! Prace potrwają do końca 2027 roku Zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że w czwartek (7 marca) podpisana została umowa z wykonawcą obwodnicy Krosna Odrzańskiego. Inwestycja będzie kosztować ponad 300 mln zł, a oddanie obwodnicy do użytku planowane jest na koniec 2027 roku. 📢 Nowe utrudnienia przy moście w Krośnie Odrzańskim. Wprowadzone zostaną zmiany, dotyczące budowy ronda Podniesienie i remont mostu w Krośnie Odrzańskim, a także budowa ronda przy zjeździe z przeprawy, od miesięcy generują wiele utrudnień dla kierowców. Już od piątku (8 marca) wprowadzone zostaną kolejne zmiany — zamknięty zostanie wjazd w ulicę Nadodrzańską od strony ulicy Chrobrego. 📢 Zwłoki 7-miesięcznego dziecka znalezione w Świebodzinie. Ciało znalazła babcia, zatrzymano konkubenta matki chłopca W czwartek, 7 marca, w godzinach porannych świebodzińska policja została zaalarmowana o zwłokach 7-miesięcznego dziecka. Funkcjonariusze nie zdradzają na razie szczegółów sprawy, ale nieoficjalnie wiemy, że mogło dojść do morderstwa.

📢 Remont dworca w Sulechowie dobiega końca. Wiemy, kiedy inwestycje w Czerwieńsku, Bytomiu, Zbąszynku... O remonty lubuskich dworców kolejowych zapytaliśmy Bartłomieja Sarnę z Wydziału Współpracy z Mediami, Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji Polskich Kolei Państwowych S.A. Oto co, odpowiedział na nasze pytania. 📢 Katarzyna K. skazana na 15 lat więzienia. Tak kończy się głośna sprawa morderstwa Mariana M. z Krosna Odrzańskiego Sprawa zaginięcia 66-letniego Mariana M. z Krosna Odrzańskiego, która rozpoczęła się w 2021 roku, zakończyła się skazaniem jego byłej partnerki, Katarzyny K., na 15 lat pozbawienia wolności. Mimo braku odnalezionego ciała, sprawa została uznana za zamkniętą, jednak wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

📢 Ponad 100 zawodników wzięło udział w Biegu Tropem Wilczym gminie Bytnica, w Smolarach Bytnickich W niedzielę (3 marca) w Smolarach Bytnickich (gmina Bytnica) odbył się XII Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". W imprezie wzięło udział ponad 100 zawodników. Zobacz jak wyglądał Bieg Tropem Wilczym w gminie Bytnica.

📢 Jakie przewinienia mieszkańcy Krosna Odrzańskiego i Gubina najczęściej zgłaszają w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa? Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) jest coraz popularniejszym narzędziem wśród mieszkańców Krosna Odrzańskiego, Gubina i miejscowości powiatu krośnieńskiego. Jakie zgłoszenia policja otrzymuje najczęściej za pośrednictwem KMZB? 📢 Oszuści grasują w internecie! Lubuszanin chciał zarobić, ale stracił duże pieniądze Policjanci z województwa lubuskiego w dalszym ciągu przestrzegają przed oszustami. Łatwo paść ich ofiarą, np. korzystając z portali zajmujących się handlem używanymi rzeczami. Trzeba uważać na fałszywe strony weryfikacyjne. W ten sposób jeden z mieszkańców powiatu krośnieńskiego stracił 16 tys. zł! 📢 Niezwykłe nieruchomości w Lubuskiem na sprzedaż. Są zabytkowe, nietypowe i szukają nowego właściciela Rynek nieruchomości jest pełen fascynujących ofert, wśród których można odnaleźć prawdziwe skarby. W Lubuskiem, na przykład, można natrafić na stare dwory, wille i pałacyki, które mimo potrzeby remontu, zachwycają swoją architekturą. Ceny takich obiektów zaczynają się już od 400 tys. zł.

📢 33 mieszkania na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Takich ofert jest coraz więcej! Sprawdzamy ich lokalizacje i ceny wywoławcze Przyglądamy się mieszkaniom, które w lutym na licytacje wystawili lubuscy komornicy. Tym razem są to 33 lokale. Liczba mieszkań od komorników w Lubuskiem rośnie z miesiąca na miesiąc. Sprawdzamy każdą z ofert. Prezentujemy zdjęcia, lokalizacje oraz ceny poszczególnych nieruchomości. To mogą być najtańsze mieszkania w Lubuskiem!

📢 Paraliż na granicy w Lubuskiem bardzo możliwy. Rolnicy zablokują A2 i Świecko, jeśli nie dogadają się z rządem. Mówią, że są "pod ścianą" We wtorek 5 marca w Urzędzie Miejskim w Słubicach sztab kryzysowy spotkał się z rolnikami. Celem spotkania było omówienie planowanej długotrwałej i stałej blokady Świecka i A2, która miała rozpocząć się 10 marca. Co ustalono? Na ten moment rolnicy zawieszają tę akcję. Zaznaczają jednak, że jeśli w najbliższy piątek premier Donald Tusk nie przedstawi im satysfakcjonujących rozwiązań, powrócą do akcji protestacyjnej, a ta wiązać będzie się z gigantycznymi utrudnieniami. - Jesteśmy pod ścianą - tłumaczą lubuscy rolnicy.

