Tygodniowy przegląd prasy w Krośnie Odrzańskim, (24.03-30.03.2024)

Przegląd tygodnia: Krosno Odrzańskie, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Policjanci z Krosna Odrzańskiego prowadzili w środę (27 marca) działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Ile razy kierowcy zagrażali pieszym w powiecie krośnieńskim w 2024 roku?

Kiedyś to była Wielkanoc! I to dosłownie, bowiem nasi ojcowie, mamy i dziadkowie ten szczególny czas okołoświąteczny wspominają z sentymentem. I my poniekąd również spoglądając na te przepiękne fotografie z naszego regionu dostrzegamy w nich ponadczasowość pięknej tradycji. Zobaczcie!