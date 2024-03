Wsi Czeklin już nie ma, ale pamiętają o niej mieszkańcy gminy Bobrowice. Odsłonięto pamiątkowy pomnik

Historia Czeklina sięga średniowiecza

Czeklin to wieś, której początki datowane są na średniowiecze. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości z gminy Bobrowice pochodzą z 1374 roku. Właścicielami wsi byli zamożni baronowie i hrabiowie, co tłumaczy obecność pałacyku na terenie Czeklina. W miejscowości tej znajdowały się również przedszkole, sklep, leśniczówka, świniarnia i świetlica. Niestety, nic z tego nie przetrwało do dzisiaj.