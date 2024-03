Przegląd prasy Krosno Odrzańskie (30.03) - najważniejsze informacje z piątku

Voice phishing, czyli „oszustwo na głos”, kojarzy się nam przede wszystkim z wyłudzaniem danych wrażliwych, np. do konta bankowego. Przestępcy dzwonią do wybranej osoby i podszywają się pod pracowników różnych instytucji, aby nakłonić ofiarę do podania danych, które umożliwią im kradzież. Jednak oszuści „głosowi” grasują także w aplikacjach randkowych, umożliwiających wykonywanie połączeń głosowych. Wyjaśniamy, dlaczego warto uważać, rozmawiając z nieznajomymi w aplikacjach randkowych.