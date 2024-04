Prasówka z marca 2024. Sprawdź, co działo się w Krośnie Odrzańskim. Czy jesteś na bieżąco?

Jak wyglądają najlepsze zdjęcia na świecie w 2024 roku? Są fenomenalne! To fotografie z najbardziej prestiżowego konkursu fotograficznego — Sony World Photography Awards. Poznaliśmy zwycięzców i finalistów 17. edycji konkursu. Zdjęcia laureatów są niesamowite! Zapraszamy do oglądania!

Kiedyś to była Wielkanoc! I to dosłownie, bowiem nasi ojcowie, mamy i dziadkowie ten szczególny czas okołoświąteczny wspominają z sentymentem. I my poniekąd również spoglądając na te przepiękne fotografie z naszego regionu dostrzegamy w nich ponadczasowość pięknej tradycji. Zobaczcie!

Sulechów, ciemna noc. Bmw, w którym znajduje się funkcjonariusz policji zostaje dwukrotnie ostrzelane. Ginie policjant. Wygląda to jak egzekucja z mafijnych filmów. "Przerażające i straszne" - komentują wówczas świadkowie tych wydarzeń. Ta historia swój początek ma w dzisiejszym "hotelu widmo", którego zdjęcia publikujemy w galerii. Sam hotel, jak się okazało po czasie, skrywał wiele, także mrocznych tajemnic. Budynek znajduje się tuż przy S3, jest widoczny z drogi, choć nie przykuwa wzroku. Ot na pozór zwykła bryła. Zajrzeliśmy do mrocznych zakamarków budynku przy ekspresówce, byliśmy również w podziemiach. Jaki sekret skrywa?

W poniedziałek (25 marca) doszło do oficjalnego otwarcia pracowni tomografii komputerowej w szpitalu w Krośnie Odrzańskim spółki Zachodnie Centrum Medyczne. To oznacza, że nowoczesny tomograf w krośnieńskiej placówce zacznie działać.

Szpital w Krośnie Odrzańskim przeszedł przez wiele przemian w ostatnich latach. W czwartek (22 marca) nowy wygląd zyskało wejście do placówki znajdujące się blisko pomieszczenia z nowym tomografem. To miejsce, które jeszcze niedawno było placem budowy, teraz jest zielone i gustownie urządzone.

Dawniej kobiety trzydziestoletnie postrzegane były już jako dojrzałe, ale dziś nierzadko dopiero rozważają zamążpójście i urodzenie dziecka, a na zaliczenie do grupy dojrzałych muszą poczekać jeszcze kilkanaście lat. Właśnie myślą o paniach w wieku trzydzieści plus powstał nietypowy konkurs piękności. To wyjątkowe przedsięwzięcie, bo dotychczas w tego typu wydarzeniach mogły startować jedynie młodsze dziewczęta.

Obecnie mieszkańcy Gubina jeżdżą do sąsiedniego Guben latem, aby skorzystać z odkrytej pływalni. Dawniej basen na świeżym powietrzu znajdował się w Gubinie. Był to basen wojskowy w okolicach stacji kolejowej. Tętnił on życiem w latach 50. i 60., co widać na archiwalnych zdjęciach!