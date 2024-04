Prasówka tygodniowa z 7.04.2024 w Krośnie Odrzańskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krosna Odrzańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.03 a 6.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lubuszanie! Szykuje się pogodowy Armagedon. IMGW wydało ostrzeżenie I stopnia!”?

Przegląd tygodnia: Krosno Odrzańskie, 7.04.2024. 31.03 - 6.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Lubuszanie! Szykuje się pogodowy Armagedon. IMGW wydało ostrzeżenie I stopnia! Jeżeli liczyliście na ciepły i słoneczny początek weekendu to nic z tego. IMGW ostrzega Lubuszan przed gwałtownym załamaniem pogody, do którego ma dojść w piątek 5 kwietnia w godzinach popołudniowych. Pogodowy alert wydano dla części naszego regionu. 📢 Poznań Motor Show 2024. Zobacz premiery samochodów na targach w Poznaniu Poznań Motor Show to coroczna impreza skupiająca fanów motoryzacji. Oprócz doskonale znanych producentów samochodów, odwiedzający mogą zapoznać się m.in. z ofertą chińskich marek aut, które przebojem wkraczają na polski rynek. 📢 Wielka akcja policji na drogach. Potrwa wiele tygodni - kto może dostać mandat? Sezon na jednoślady już za chwilę ruszy pełną parą. Na drogach zawitają motocykliści, rowerzyści i kierujący motorowerami lub hulajnogami. Okres wiosenny sprzyja wycieczkom, ale niestety również wypadkom z udziałem jednośladów. Policjanci zorganizowali specjalną akcję na drogach.

Tygodniowa prasówka 7.04.2024: 31.03-6.04.2024 Krosno Odrzańskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krośnie Odrzańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 16-latek uciekał przed policją w Lubuskiem. Pościg za BMW po ulicach Gubina. Zobacz film! W nocy z soboty na niedzielę (30-31 marca) policjanci ruszyli w pościg za kierowcą BMW ulicami Gubina. Udało się go zatrzymać. Okazało się, że ma zaledwie 16 lat!

📢 Kobieta chciała spalić komisariat. Swój występek nagrała i opublikowała w sieci! Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie gubińskiego komisariatu policji. Kobieta podpaliła drzwi wejściowe do komendy. Swój występek uwieczniła na nagraniu, które następnie opublikowała w sieci. Na tym jednak nie koniec, bo młoda piromanka zniszczyła jeszcze dwa samochody, w pobliżu których również wznieciła ogień. 📢 Wielkie emocje w Zielonej Górze. Lechia rzutem na taśmę pokonała Carinę Gubin! W środę 3 kwietnia rozegrana została 1/8 finału lubuskiego Pucharu Polski. W hicie tej rundy zmierzyli się dwaj III-ligowcy – Lechia Zielona Góra i Carina Gubin. Po trwającym ponad dwie godziny, trzymającym w napięciu pojedynku, rzutem na taśmę do ćwierćfinału awansowali zielonogórzanie, którzy po dogrywce wygrali 3:2. 📢 Wielka przebudowa stadionu miejskiego w Gubinie coraz bliżej. Wpłynęły trzy oferty od wykonawców. Inwestycja za 20 mln zł! W tym tygodniu doszło do otwarcia ofert dotyczących pierwszego etapu przebudowy stadionu miejskiego w Gubinie. Trzech wykonawców złożyło oferty. Potężna inwestycja będzie kosztować 20 mln zł.

📢 Dwóch Egipcjan zatrzymanych przez straż graniczną w Lubuskiem. Nielegalni migranci próbowali dostać się do Niemiec. Pomagał im Białorusin Dwóch Egipcjan próbowało nielegalnie przedostać się do Niemiec. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Lubuskiem, na terenie powiatu krośnieńskiego. Nielegalnym migrantom granicę pomagał przekroczyć Białorusin. 📢 Porażka, skandal, kompromitacja. To była pamiętna Wialkanoc. Na stadionie Falubazu w Zielonej Górze latały kamienie | ZDJĘCIA Pamiętacie Wielkanoc 2007? W świąteczną niedzielę doszło do starcia żużlowców Falubazu Zielona Góra z Polonią Bydgoszcz. Falubaz, który rok wcześniej awansował do ekstraligi, w roli faworyta podejmował teoretycznie dużo słabszą Polonię. Mecz zakończył się jednak porażką zielonogórzan i wielkim skandalem...

📢 Pościg na A2 zakończył się wypadkiem! Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, droga jest zablokowana Do poważnego wypadku na lubuskim odcinku trasy A2 doszło we wtorkowe popołudnie. Jak informuje portal newslubuski.pl do wypadku doszło wskutek pościgu prowadzonego przez straż graniczną.

📢 One są piękne! Lubuszanki walczą o tytuł Polska Miss 30+. Wielki finał już w sobotę! Szóstego kwietnia w Warszawie odbędzie się gala finałowa Polska Miss 30+. To pierwszy w historii konkurs piękności, który nie jest zarezerwowany jedynie dla młodych dziewcząt. Startują w nim uczestniczki pomiędzy trzydziestym a trzydziestym dziewiątym rokiem życia. Szansę na koronę i tytuł najpiękniejszej mają dwie mieszkanki województwa lubuskiego. Czy uda się im pokonać konkurencję? 📢 Duża awaria w czołowym polskim banku! Nie można wykonać przelewu i pobrać pieniędzy z bankomatu Klienci jednego z polskich banków właśnie stanęli w obliczu nie lada problemów. Jeśli do nich należycie, to możecie mieć trudności nie tylko z dostępem do konta i dedykowanego serwisu, a co za tym idzie ze zrobieniem przelewu, ale co więcej, możecie nie pobrać pieniędzy fizycznie z bankomatu. Co się dzieje i o jaki bank chodzi?

📢 Pogoda dopisała. Setki osób w Biegu do Pustego Grobu! | ZDJĘCIA, WYNIKI To już tradycja? Owszem! W Poniedziałek Wielkanocny ulice Nowej Soli wypełniły się biegaczami. 1 kwietnia odbył się jubileuszowy X Bieg do Pustego Grobu, w którym udział wzięło blisko siedemset osób! Frekwencja i idealna do biegania pogoda dopisały. 📢 Wielka bitwa w Lany Poniedziałek w Grabicach. Tak obchodzą śmigusa-dyngusa pod Gubinem Tradycja podtrzymana! Ponownie w Lany Poniedziałek w Grabicach miała miejsce wielka bitwa wodna. Na oblewanie się na miejscowym placu zabaw znów zaprosili państwo Zajkowscy.

📢 Pierwszy parking na terenie szpitala w Zielonej Górze otwarty. Czekamy na kolejne. I na tężnię, siłownie, ogród ziół, pole sensoryczne... Trwa przebudowa układu komunikacyjnego na terenie szpitala. Inwestycja jest prowadzona etapami, by pacjenci mogli dotrzeć do budynków. W czwartek zakończono pierwszą część i udostępniono parking na 250 miejsc, za dwa miesiące gotowy ma być kolejny parking na 200 miejsc.

📢 Lubuskie miasta na niebiesko, czyli solidarni z osobami autystycznymi. Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie We wtorek, 2 kwietnia, będziemy obchodzić Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Z tej okazji m.in. w Sulechowie i Gubinie odbędzie się szereg akcji, które pozwolą zwiększyć świadomość mieszkańców regionu na temat autyzmu i nie tylko. 📢 Uwaga Lubuskie! Dziś burze z ulewami i gradem. Jest ostrzeżenie I stopnia | PROGNOZA POGODY Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców województwa lubuskiego przed bardzo groźnymi burzami, które w poniedziałek 1 kwietnia mają pojawić się m.in. w zachodniej części Polski. 📢 Stilon znalazł sposób na Carinę. Wysokie zwycięstwo gorzowian w Gubinie W dotychczasowych pojedynkach pomiędzy Cariną Gubin a Stilonem Gorzów na poziomie III ligi zawsze górą była ekipa z powiatu krośnieńskiego. Stan ten zmienił się w sobotę 30 marca, kiedy gorzowianie wygrali w Gubinie aż 5:1.

