Prasówka 17.03.2024 z całego tygodnia w Krośnie Odrzańskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Rzadko zdarza się taka sytuacja podczas wyborów samorządowych, aby na wójta lub burmistrza kandydowała jedna osoba. Dwie takie sytuacje mają miejsce w powiecie krośnieńskim. Grzegorz Garczyński jest jedynym kandydatem na burmistrza Krosna Odrzańskiego, a Szymon Naglik — na wójta gminy Gubin.

Twierdził, że kochał na zabój, nieraz się sparzył, ale niczego nie żałuje. Gdy jedna z kobiet go zostawiła, próbował popełnić samobójstwo. On sam jednak niejednokrotnie zmieniał zdanie co do życiowej partnerki. Tadeusz Ross miał pięć żon, a ostatnia z nich była o niego młodsza o trzy dekady.