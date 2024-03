Prasówka 24.03.2024 z całego tygodnia w Krośnie Odrzańskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krosna Odrzańskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Będzie remont ulicy Konopnickiej i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim! Podpisane zostały umowy z wykonawcą”?

Przegląd tygodnia: Krosno Odrzańskie, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Będzie remont ulicy Konopnickiej i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim! Podpisane zostały umowy z wykonawcą Mieszkańcy ulic Konopnickiej, Kilińskiego i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim w końcu doczekają się remontów. Urząd miasta podpisał umowę z wykonawcą. Prace mają ruszyć w kwietniu. 📢 Nowa inwestycja w sąsiedztwie urzędu miasta w Krośnie Odrzańskim. Będzie market i parking W Krośnie Odrzańskim, w bliskim sąsiedztwie urzędu miasta, trwają prace budowlane związane z powstaniem nowego marketu spożywczego. Obok obiektu handlowego zaplanowano również budowę przestronnego parkingu. Czy wiadomo, kiedy zakończą się prace? 📢 Zmiany przy szpitalu w Krośnie Odrzańskim. Wcześniej był tu plac budowy, teraz jest zielono Szpital w Krośnie Odrzańskim przeszedł przez wiele przemian w ostatnich latach. W czwartek (22 marca) nowy wygląd zyskało wejście do placówki znajdujące się blisko pomieszczenia z nowym tomografem. To miejsce, które jeszcze niedawno było placem budowy, teraz jest zielone i gustownie urządzone.

Tygodniowa prasówka 24.03.2024: 17.03-23.03.2024 Krosno Odrzańskie: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krośnie Odrzańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Są po trzydziestce i prezentują się fenomenalnie! Lubuszanki walczą o tytuł Polskiej Miss 30+ Dawniej kobiety trzydziestoletnie postrzegane były już jako dojrzałe, ale dziś nierzadko dopiero rozważają zamążpójście i urodzenie dziecka, a na zaliczenie do grupy dojrzałych muszą poczekać jeszcze kilkanaście lat. Właśnie myślą o paniach w wieku trzydzieści plus powstał nietypowy konkurs piękności. To wyjątkowe przedsięwzięcie, bo dotychczas w tego typu wydarzeniach mogły startować jedynie młodsze dziewczęta.

📢 Sprawdzamy, czy będą kolejne protesty rolników i zablokowane drogi w Lubuskiem Protesty rolników w Polsce, które rozpoczęły się w niedzielę (17 marca), zakończyły się w środę (20 marca). Największe blokady miały miejsce w całym kraju, w tym również w województwie lubuskim, gdzie zablokowano kluczowe trasy, w tym przejścia graniczne w Świecku i okolicach Gubina. Czy jednak to koniec protestów w tym regionie? 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Dawniej w Gubinie był odkryty basen. Nie działa od wielu lat. Wyrosły tam nawet drzewa! Obecnie mieszkańcy Gubina jeżdżą do sąsiedniego Guben latem, aby skorzystać z odkrytej pływalni. Dawniej basen na świeżym powietrzu znajdował się w Gubinie. Był to basen wojskowy w okolicach stacji kolejowej. Tętnił on życiem w latach 50. i 60., co widać na archiwalnych zdjęciach! 📢 W Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim stworzyli wyjątkowy łańcuch... skarpetek. To z okazji akcji Wyjątkowa Skarpetka "Wyjątkowa Skarpetka" jest ogólnopolską akcją organizowaną 21 marca w ramach obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim wzięła udział w tym przedsięwzięciu. Jak ono wyglądało w krośnieńskiej placówce?

📢 Wypadek pod Krosnem Odrzańskim. Zderzyły się dwa samochody. Utrudnienia na DK29 w Marcinowicach W czwartek (21 marca) doszło do wypadku pod Krosnem Odrzańskim. Na drodze krajowej nr 29 w Marcinowicach zderzyły się dwa samochody osobowe. Policjanci informują o utrudnieniach.

📢 Love Island. Wyspa Miłości. W jednej chwili Joanna z Zielonej Góry szczęśliwa i we łzach "Asia, Rafał! Zostaliście wybrani przez Islanderów najlepiej dopasowaną parą na Wyspie" - to słowa, które rozbrzmiały w programie "Love Island. Wyspa Miłości" w ostatnim tygodniu. Joanna Baziak z Zielonej Góry i jej partner, Rafał, zostali wybrani najlepszą parą, ale radość szybko zamieniła się w smutek, kiedy musieli podjąć trudną decyzję. 📢 Woda w lubuskich rzekach opada, ale nie wszędzie. Tu zagrożenie jeszcze nie minęło! Stabilizuje się sytuacja powodziowa w województwie lubuskim. Tak jest między innym w Gorzowie, gdzie poziom Warty spadł poniżej stanu ostrzegawczego. W regionie są jednak miejsca, gdzie woda jest bardzo wysoka, a poziom rzek przekracza stany ostrzegawcze i alarmowe. 📢 Najwyżej oceniani specjaliści weterynaryjni w regionie Lubuskiem! Mamy RANKING Szukasz zaufanego lekarza dla swojego czworonożnego przyjaciela? Mamy dla Ciebie świetne informacje: w Lubuskiem nie brakuje doskonałych weterynarzy! Prowadzą oni swoje praktyki zarówno w większych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach, a ich reputacja jest niezwykle wysoka!

📢 Stado żubrów żyje w lesie pod Gorzowem. Nadleśnictwo Kłodawa pokazało piękne zdjęcia! Lasy należące do Nadleśnictwa Kłodawa upatrzyło sobie stado żubrów, które stwierdziło, że to właśnie tutaj jest ich miejsce na ziemi. Zobaczcie, jak całą rodzinka spacerowała sobie po naszych okolicach!

📢 Lubuszanie zagrali w tych znanych filmach i serialach: "Nigdy w życiu", "Kogel Mogel" czy "Rojst". Znasz ich wszystkich? Lubuszanie zagrali w wielu topowych produkcjach filmowych oraz telewizyjnych. Warto o tym wspomnieć, bo często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ci znani i lubiani aktorzy pochodzą z naszych miast, czy też okolic. Sprawdźcie ten przegląd topowych kreacji aktorskich Lubuszan - możecie być miło zaskoczeni! 📢 Mieszkanie lub dom możesz kupić w Lubuskiem od PKP! Spółka sprzedaje też działki - wszystko w dobrej cenie! Ceny nieruchomości z roku na rok idą w górę. Dla wielu osób zakup czterech kątów jest nieosiągalny. Zamiast szukać mieszkania, domu, czy działki w serwisach ogłoszeniowych, warto zainteresować się nieruchomościami, które sprzedają państwowe spółki. Dlaczego? Bo ich ceny są niższe o tych rynkowych.

📢 Seniorka influencerka z Gorzowa podbija internet! Pani Grażyna kocha modę i ma wyjątkowy styl! Werwy i energii mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Gdy tylko się gdzieś pojawia, nie sposób jej nie zauważyć, a to za sprawą dwóch rzeczy: wielkiej charyzmy i nietuzinkowego stylu. Grażyna Giezek to 77-letnia gorzowianka, która kocha modę, a moda kocha ją. Od pewnego czasu swoimi nonszalanckimi stylizacjami dzieli się w sieci i zdobywa coraz więcej obserwujących. To jedyna seniorka influencerka z Gorzowa! 📢 Będą sprzątać okolice rzeki w Krośnie Odrzańskim po raz trzeci. Wkrótce odbędzie się kolejna odsłona Akcji Czysta Odra W Krośnie Odrzańskim po raz trzeci zorganizowana zostanie Akcja Czysta Odra, która polega na sprzątaniu rzeki oraz jej okolicy. To przedsięwzięcie zapoczątkował Dominik Dobrowolski — ekolog i kajakarz, który tego typu inicjatywami próbuje ratować nie tylko rzekę, ale i środowisko. W poprzednich latach zebrano ponad 145 ton śmieci.

📢 Targi pracy w Krośnie Odrzańskim. Policjanci zachęcali do pracy w mundurze We wtorek (19 marca) w hali sportowo-widowiskowej w Krośnie Odrzańskim odbyły się targi pracy zorganizowane przez krośnieński Powiatowy Urząd Pracy. Swoje stoisko wystawili również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, którzy zachęcali do pracy w policji. 📢 Ostatni dzień blokady rolników na przejściu Gubinek. Protest na granicy pod Gubinem wsparli Niemcy W środę (20 marca) zakończył się protest rolników na przejściu granicznym Gubinek, pod Gubinem. W ostatnim dniu polskich gospodarzy rolnych wsparli Niemcy. Jak wyglądał ostatni dzień protestu? 📢 Jedziemy do sanatorium. Jak to zrobić? Czytelnicy pytają, lubuskie NFZ odpowiada Zdrowie jest najważniejsze. Wielu Lubuszan myśli o wyjeździe do sanatorium. Nie bardzo wie jednak od czego zacząć... Czy może wskazać miejsce, gdzie najchętniej podreperowaliby stan zdrowia? Na te i wiele innych pytań naszych Czytelników, odpowiada Joanna Branicka z lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

