Trasy rowerowe do 65 km od Krosna Odrzańskiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 30 - 31 marca?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową z Krosna Odrzańskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 65 km od Krosna Odrzańskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Krosna Odrzańskiego przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Krosna Odrzańskiego

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 65 km od Krosna Odrzańskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 marca w Krośnie Odrzańskim ma być 23°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Łęknica - Mużaków (Trasy rowerowe dolnych Łużyc i Mużakowa) Park Muzakowski i Geopark 1 dnia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,24 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 940 m

Suma zjazdów: 949 m Dawidos poleca trasę rowerzystom z Krosna Odrzańskiego Trasa - pętla tworząca ósemkę - przebiega przez Park Mużakowski (UNESCO) i Geościeżkę "Dawna Kopalnia Babina" - najbardziej urokliwą część Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. START skrzyżowanie ul. Hutniczej i ul. Wybrzeżnej obok tablicy i wiaty - kierujemy się w górę ulicy Wybrzeżnej pod Wiadukt - za Wiaduktem w lewo - następnie w prawo i prosto na Most Arkadowy - za mostem w lewo - punkt widokowy Mauzoleum - dalej prosto - przejeżdżamy obok Dębu Hermana do Domku Angielskiego - w lewo - mijamy Most Angielski - kierunek prosto - dojeżdżamy do Mostu Podwójnego - wjeżdżamy na Most Podwójny - za mostem w lewo na rozwidleniu trzymamy się prawej strony, widać będzie już zamek i folwark (jeśli zdecydujemy się odwiedzić zamek - wracamy na trasę mijając folwark wzdłuż małej rzeczki Nysy Hermana po prawej stronie ) - wyjeżdżamy z Parku Mużakowskiego - mijamy Most Pocztowy (Graniczny), przechodząc przez główną drogę - kontynuujemy wzdłuż Nysy - wjeżdżamy na Most Kolejowy DE/PL - kierujemy się ścieżką rowerową po dawnej linii kolejowej - dojeżdżamy do Nowych Czapli - w Nowych Czaplach skręcamy w prawo (nie przekraczamy drogi gminnej) - wjeżdżamy na Geościeżkę - dalej Geościeżką do Łęknicy - wyjazd pod tunelem w prawo ul. Leśną, do najbliższego szutrowego skrzyżowania - tutaj w lewo (jest to łącznik to ścieżki rowerowej w pobliżu dawnej stacji) - krótkim łącznikiem dojeżdżamy do ścieżki rowerowej tutaj w lewo, kierujemy się w stronę centrum informacji turystycznej CKE oraz MOK - domu kultury, kolejne skrzyżowanie w prawo po przekroczeniu ul. Wojska Polskiego na skrzyżowaniu dróg rowerowych, dojeżdżamy do skrzyżowania przy fontannie tutaj w lewo, kierując się znakami na Park Mużakowski - wracamy do parkingu przy ul. Hutniczej.

TRASY ROWEROWE DOLNYCH ŁUŻYC I MUŻAKOWA - są serią propozycji zwiedzania regionu okolic Łęknicy, Przewozu oraz Saksonii i Brandenburgii, zostały przemyślane, sprawdzone i przejechane wielokrotnie przez grupę Łęknica się kręci.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jutrosin - Stawy Milickie, czyli jak trafiłem do Piekła Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,38 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podjazdów: 206 m

Suma zjazdów: 207 m Trasę dla rowerzystów z Krosna Odrzańskiego poleca Plantmar Piekłem nazywany jest przysiółek wsi Szymonki, w kierunku Dupina. Obecnie to tylko jedno opuszczone zabudowanie ale komunikat GPS-a: 'Przybywasz do: Piekło' budzi konsternację. Trasa ogólnie męcząca. Szczególnie dadzą się we znaki piaski z kumulacją na Wzgórzach Czarownic. Szlak niebieski do Grabówki bardzo dobrze oznakowany ale zdarza mu się odbić z drogi prosto 'w las'. Wątkiem przewodnim było pokręcić się po śladach przedwojennej granicy polsko-niemieckiej. Budynki niemieckich urzędów celnych napotkamy w Poradowie i Marchwicach. Nie wiem natomiast jak zinterpretować przedwojenną budkę wartowniczą odnalezioną w Janowie. Z innych atrakcji na trasie można wymienić zabytkowe kościoły w Szkaradowie i Borku, ulicę stodolną w Dubinie a nade wszystko Browar Rzemieślniczy Nepomucen w Szkaradowie. Dobrym miejscem na postój jest Ruda Sułowska, gdzie można posilić się w gospodzie 8 ryb.

Korzystałem z mapy Dolina Baryczy. Część Wschodnia (1:70 000) wydanej przez Galileos.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rawickie pogranicze Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,47 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 230 m

Suma zjazdów: 114 m Trasę dla rowerzystów z Krosna Odrzańskiego poleca Plantmar

Rawicz, mimo że nie został nigdy zdobyty przez powstańców wielkopolskich, mocą Traktatu Wersalskiego przypadł Polsce. Przez ponad 20 lat pełnił funkcję przygranicznego miasta, a granica znajdowała się zaledwie kilka kilometrów od centrum.

Przebieg trasy pozwala zapoznać się z pozostałymi po tamtych czasach pamiątkami w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Jej fragment od rowerowego szlaku czerwonego prowadzi dokładnie dawną granicą.

Dodatkowym urozmaiceniem są zabytki przyrody: rezerwat Dębno i kilka pomnikowych drzew, m.in. monumentalny buk o siedmiu pniach. Ścieżka przyrodniczo-leśna Dębno jest słabo oznakowana, tropiąc ją, dojechałem do śródleśnej polany, skąd wyprowadził mnie żółty szlak pieszy. Drogi gruntowe przejezdne. Teren płaski.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Krośnie Odrzańskim

🚲 Trasa rowerowa: Ośno Lubuskie- Rzepin Stopień trudności: 2.0

Dystans: 59,69 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 617 m Trasę dla rowerzystów z Krosna Odrzańskiego poleca Kys30

Dziś na tapecie takie tematy: Lubuskie Carcassone, Greibensee, Droga św. Jakuba, Bobrowy szlak, Wola Wielkiego Króla :)

Piękne tereny i ciekawa historia ???? Ośno - lubuskie Carcassonne

Okolone zachowanymi niemal w całości średniowiecznymi murami miejskimi Ośno Lubuskie, zasługuje na tę nazwę jak rzadko które z miasteczek. Mało tego, w żadnym innym (przynajmniej na Ziemi Lubuskiej), nie ma tak zabytkowych kocich łbów i to aż w takiej aż ilości. Doświadczają tego szczególnie kierowcy, zmuszeni do wyraźnego zmniejszenia prędkości na autentycznym, szesnastowiecznym bruku. Ja zapraszam do spokojnego spaceru po mieście. Najlepiej zacząć od wizyty w ratuszu, gdzie na parterze ulokowano niewielkie muzeum. Dowiemy się tam, dlaczego przed wojną Ośno nazywano „miastem majowych kwiatów” i jak to było z wynalezieniem baleronu. Może zastanowi nas, a może zadziwi informacja, że w XVI w. było tu prawie 900 warzelni piwa! (teraz nie ma żadnego browaru).

Żelaznym punktem odwiedzin w Ośnie jest monumentalna XIII-wieczna świątynia, stojąca w centrum miejscowości. Jeżeli nie uda się nam wejść do wnętrza, warto zajrzeć tam chociaż przez kratę. Nie tylko ołtarz jest przepiękny. Później koniecznie trzeba przejść się pełnymi uroku krętymi uliczkami i ścieżką wytyczoną wzdłuż miejskich murów. W zachowanej baszcie, nomen omen - Złodziejskiej, było kiedyś więzienie, a przy jednej z rozebranych bram miejskich zachowała się część ciekawego budynku bramnego. Kiedy dotrzemy do późnośredniowiecznej kaplicy św. Gertrudy, warto podejść kawałek dalej drogą w stronę Gronowa. Stoi tam granitowa wieża widokowa z 1937 r., mylnie przez niektórych nazywana wieżą Bismarcka. Można się na nią wspiąć, można też zrobić sobie popas u jej stóp. Na polanie są ławeczki i miejsce na ognisko. W Ośnie najlepiej jednak zostać na dłużej. Baza noclegowa powinna zadowolić każdego - od ośrodka odnowy biologicznej „Afrodyta” po schronisko młodzieżowe PTSM przy zabytkowym Zespole Szkół Ekonomicznych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Łęknica - Zelz (Trasy rowerowe Dolnych Łużyc i Mużakowa) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 32,9 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 258 m

Suma zjazdów: 1 269 m Dawidos poleca trasę rowerzystom z Krosna Odrzańskiego

Trasa jest bardzo urokliwa i łatwa - przebiega przez Geościeżkę, wiedzie po terenach dawnej kopalni Babina, w Chwaliszowicach i Żarkach Wielkich - przebiega nieopodal warowni i wieży Rycerzy Rabusiów (trzeba odbić z trasy, obiekty są zaznaczone na mapie), po niemieckiej stronie od miejscowości Zelz możemy podziwiać urokliwe morenowe tereny doliny Nysy Łużyckiej, rezerwat leśny Schwarze Grube, bajkowy las - Marchenwald oraz w okolicy Pusack - wilczy wąwóz - Volfschlucht (wejście od strony Marchenwald), powrót skrajem Parku Mużakowskiego (UNESCO).

Start Łęknica OKSIR, ul. Wojska Polskiego wjeżdżamy na ścieżkę rowerową (szutrową) - udajemy się nią do ul. Dworcowej tam w prawo - następnie wzdłuż brukowanej ul. Dworcowej ok. 50 m skręcamy w prawo na gruntowy odcinek ul. Leśnej i kierujemy się nią do tunelu pod obwodnicą, za tunelem w lewo na geościeżkę.

Przejeżdżamy Geościeżkę (ok 4 km) - wyjeżdżamy w m. Nowe Czaple, przekraczamy gminną drogę asfaltową i skręcamy w prawo na przygotowaną szutrową ścieżkę rowerową - kierujemy się aż do m. Kamienica mijając po drodze: Chwaliszowice, Żarki Wielkie, Buczyny. W okolicach miejscowości Kamienica opuszczamy ścieżkę rowerową, skręcamy w lewo do m. Kamienica, następnie Siedlec. W m. Siedlec przekraczamy granicę betonowym mostem dla pieszych i rowerów, wjeżdżamy do m. Zelz - tu od razu skręcamy w lewo - kierunek Bad Muskau - dalsza część trasy przebiega wzdłuż doliny Nysy po niemieckiej stronie. Od m. Köbeln jadąc nadal prosto poruszamy się cały czas drogą Köbelner Str, skręcamy dopiero w Bad Muskau przy hotelu Am Schlossbrunen w lewo w drogę Uferweg, następnie Kirchstrasse, Clara Zetkin Str., którą podążamy aż do granicy, następnie przy moście granicznym w prawo wzdłuż Nysy za linią nadbrzeżnych zabudowań do niebieskiego mostu kolejowego Bad Muskau - Łęknica OKSIR.

(trasę można zmodyfikować i wrócić ścieżkami Parku Mużakowskiego po niemieckiej stronie) TRASY ROWEROWE DOLNYCH ŁUŻYC I MUŻAKOWA - są serią propozycji zwiedzania regionu okolic Łęknicy, Przewozu oraz Saksonii i Brandenburgii, zostały przemyślane, sprawdzone i przejechane wielokrotnie przez grupę Łęknica się kręci.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

