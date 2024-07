Lipiec 2024 w Krośnie Odrzańskim: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2024

W gorzowskim szpitalu o życie walczy ponad dwutygodniowy noworodek, który trafił do lecznicy w środę po południu. Lekarze natychmiast zajęli się chłopcem, który został poddany dokładnej diagnostyce. Dziecko miało krwiaki na głowie oraz odklejoną siatkówką oka. Obrażenia były na tyle poważne, że chłopiec musiał być reanimowany. Obecnie jego stan jest krytyczny.

Park Dworski w Iłowej został Cudem Polski 2024 w konkursie National Geographic. To jedno z piękniejszych miejsc w Lubuskiem, które przyciąga o każdej porze roku. W parku można podziwiać ogrody: różany, japoński i chiński oraz angielski, ale to zaledwie fragment tego, co czeka tu na Was.