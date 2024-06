Tygodniowy przegląd prasy w Krośnie Odrzańskim, (16.06-22.06.2024)

Przegląd tygodnia: Krosno Odrzańskie, 23.06.2024. 16.06 - 22.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Trudno w to uwierzyć, ale minęło już 30 lat od tragicznej śmierci Artura Pawlaka, utalentowanego zielonogórskiego żużlowca. Miał tylko 19 lat. Zły los dopadł go podczas meczu sparingowego. Do wypadku doszło 6 czerwca 1993 roku.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 15 czerwca w Słubicach, a incydent ten opisała niemiecka prasa. Dziś już wiadomo, że sprawa dotyczy obywateli Ukrainy.

Lubuskie urzędy szukają chętnych na wolne stanowiska. Praca czeka w Gorzowie, Świebodzinie Ośnie Lubuskim i Zielonej Górze. Jakie są zarobki i kto może liczyć na zatrudnienie?