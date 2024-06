Prasówka tygodniowa z 16.06.2024 w Krośnie Odrzańskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Kibice NovyHotel Falubazu Zielona Góra robili co mogli, by pomóc żużlowcom w wygraniu kolejnego meczu w PGE Ekstralidze. Trybuny zielonogórskiego stadionu znów kipiały od emocji, ale na torze dominowali jednak goście z Częstochowy.

W Górach Izerskich koło 24 turystów uderzył piorun. Do zdarzenia doszło 13 czerwca koło południa na przełęczy Łącznik w Izerach. Na otwartej przestrzeni przebywały dzieci, które były na wycieczce z Wrocławia. Trzynaście osób jest rannych, są poparzone. Trafiły do pięciu szpitali, gdzie przebywają na obserwacji.

We wtorek (11 czerwca) przy kościele w Łochowicach pod Krosnem Odrzańskim znaleziono niebezpieczny ładunek. Policjanci, strażacy i żołnierze 152. Batalionu Lekkiej Piechoty w Krośnie Odrzańskim zabezpieczyli okolicę i usunęli pakunek. To wszystko miało miejsce... w ramach ćwiczeń pod kryptonimem "Zabytek".

Park Dworski w Iłowej został Cudem Polski 2024 w konkursie National Geographic. To jedno z piękniejszych miejsc w Lubuskiem, które przyciąga o każdej porze roku. W parku można podziwiać ogrody: różany, japoński i chiński oraz angielski, ale to zaledwie fragment tego, co czeka tu na Was.