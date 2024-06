Prasówka 9.06.2024 z całego tygodnia w Krośnie Odrzańskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W czwartek (6 czerwca) krośnieńską komendę odwiedziła pani Wiktoria wraz z ośmiomiesięczną Izą, aby złożyć podziękowania dla policjantów, którzy w niedzielę (2 czerwca) pomogli jej w szybkim dotarciu do szpitala w Zielonej Górze, gdzie dziewczynka otrzymała pomoc medyczną.

Mija pięć lat, odkąd w Lubuskiem rozpętała się potężna burza. W Wałowicach pod Gubinem piorun uderzył w wysoki komin i prawie doszczętnie go zniszczył. Wieża jeszcze przez jakiś czas stała, ale wyglądała tak, jakby miała za chwilę runąć.

Nie żyje Barbara Sienkiewicz, aktorka, która zagrała między innymi w serialach „Klan”, „Na dobre i na złe” czy też „Ranczo”. Kojarzona była jako najstarsza matka w Polsce, ponieważ urodziła bliźnięta w wieku 59 lat. Niedawno jej dzieci przystąpiły do pierwszej komunii świętej.

Ceniony projektant ogrodów i majsterkowicz Dominik Strzelec będzie udzielać mieszkańcom Zielonej Góry bezpłatnych porad dotyczących pielęgnacji drewna ogrodowego. – Będzie to okazja, by podpytać eksperta, jak najlepiej dbać o drewniane powierzchnie wokół domu, by nie straciły swej funkcjonalności i zdobiły ogród na długie lata – zachęcają przedstawiciele marki Drewnochron, której Dominik Strzelec jest ambasadorem.

W siedzibie zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się spotkanie z burmistrzem Krosna Odrzańskiego, Grzegorzem Garczyńskim. Rozmowa dotyczyła m.in. obwodnicy stolicy powiatu krośnieńskiego. Na jakim etapie jest potężna inwestycja?

W czwartek, 6 czerwca w Zielonej Górze rozpoczęła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja naukowa "Rzeka - szansa czy zagrożenie - zrównoważone zarządzanie rzeką", której organizatorem jest Akademia Górnośląska w Katowicach.