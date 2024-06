Przegląd prasy z Krosna Odrzańskiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.06.2024

Dni Kultury Studenckiej na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęły się na sportowo. W poniedziałek, 3 czerwca ponad 100 osób wystartowało w corocznym Biegu o Puchar JM Rektora UZ. To już tradycja towarzysząca bachanaliowej zabawie. Kto miał najlepszy czas?

Kolejny Lubuszanin padł ofiarą oszustwa. Stracił 9 tys. zł. W jaki sposób? Wystawił na sprzedaż przedmiot na portalu aukcyjnym. Oszust, podszywający się pod klienta, stosując nieuczciwe metody, by uzyskać od sprzedającego kody do płatności mobilnej, za pośrednictwem których dokonał wypłaty pieniędzy z konta.

Prasówka 4.06 Krosno Odrzańskie: pozostałe wydarzenia

XXVIII Bieg Łagowskiego Lata odbył się niedzielę na dystansie – ok. 10 kilometrów. Uczestnicy imprezy byli zachwyceni. Bo móc biec w takich okolicznościach przyrody to największa przyjemność. Ależ to była rywalizacja...