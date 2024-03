Trzy lata temu pożegnaliśmy ukochaną nauczycielkę z Krosna Odrzańskiego. W marcu 2021 roku odeszła Małgorzata Niesuchorska

Małgorzata Niesuchorska , wieloletnia nauczycielka wychowania-fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim. Była nieodłącznym elementem krośnieńskich studniówek. To ona uczyła poloneza niezliczoną liczbę maturzystów. Przede wszystkim jednak była niesamowicie pogodną, pełną energii osobą, której będzie brakować wszystkim, którzy ją osobiście znali.

Uczniowie nazywali ją "klasową mamą"

- Wspaniała osoba, wulkan energii, zawsze uśmiechnięta — mówiła pani Iwona. - Nauczyciel z pasją i sympatią do uczniów. Miałam zaszczyt poznać panią Małgosie i zaszczyt być jej uczennicą...

Z wieloma uczniami utrzymywała kontakt, nawet po zakończeniu przez nich edukacji w krośnieńskiej placówce.

- Spotykałyśmy się z nią regularnie. Była naszą "mamą klasową" - opowiadała Katarzyna Kula. - Cudowna wychowawczyni, a zarazem "kumpela". Jej znak rozpoznawczy kiedy o czymś myślała, to zadzieranie noska palcem. My ja uświadomiłyśmy, że tak robi. Była cudowna... Serce pękło nam na kawałki. Ponad 15 lat od liceum a my dalej się z nią spotykałyśmy. Miałyśmy niebawem ponownie się spotkać...

- Wspaniała osoba, której z twarzy uśmiech nie schodził — wspominał Tomasz Urbański. - Nigdy nie widziała problemu, a nerwy zawsze odkładała na bok. Otwarta, pozytywna osoba, która zarażała energia. Pamiętam wiele wspólnych chwil w LO, gdy organizowaliśmy razem każde święta różnego rodzaju czy imprezy szkolne. Gdzie śpiewałem czy byłem też prowadzącym konferansjerem. No i oczywiście nauka poloneza. Pani Gosia wypuściła spod swoich skrzydeł mnóstwo absolwentów, którzy z pewnością nie dali by o niej powiedzieć nic negatywnego! Gdy studiowałem magisterkę i miałem odbyć staż, od razu wiedziałem gdzie, a raczej do kogo się udam. Dziś ciężko mi przyswoić sobie informacje, że już jej nie ma...