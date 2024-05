Przegląd prasy z tygodnia 5.05.2024. Co działo się w Krośnie Odrzańskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Dzięki zbiorom Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, do których należą zdjęcia znanego zielonogórskiego fotografa Czesława Łuniewicza dzisiaj można zobaczyć, jak wyglądała plaża w Sławie 52 lata temu. To miejsce przez tyle lat bardzo się zmieniło. Kto tam bywał, pamięta, jakie było. Warto odświeżyć wspomnienia i zobaczyć to miejsce sprzed lat.

W ostatnim czasie Magda Gessler pojawiła się w Myszęcinie, niewielkiej wsi położonej o krok od Świebodzina. To właśnie tutaj działała restauracja Gościniec, która potrzebowała pomocy. I ją dostała, a jej przebieg będzie można dziś zobaczyć na szklanym ekranie. My już teraz jednak wiemy, jak zmieniła się ta restauracja, sprawdźcie!

We wtorek (30 kwietnia) na drodze krajowej nr 32 między Krosnem Odrzańskim a Gubinem, na wysokości Dzikowa doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody. Są ranni. Interweniowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Droga po wypadku była zablokowana kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy.

Sześciu nielegalnych migrantów z Somalii i Jemenu wpadło w ręce funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej podczas kontroli drogowej osobowego busa w powiecie krośnieńskim. Przewoził ich obywatel Ukrainy, który był wcześniej karany.

Według większości najnowszych prognoz ekspertów zajmujących się rynkiem paliw wynika, że istnieje szansa na spadek cen na stacjach i to już podczas weekendu majowego. Specjaliści biorą pod uwagę ogłoszone przez największych graczy promocje, wskazujące na to, że koszty tankowania mogą być niższe. Kłopot w tym, że promocje to jedno, a sytuacja rynkowa związana z ogniskami zapalnymi na Bliskim Wschodzie to drugie.