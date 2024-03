Marzec 2024 w Krośnie Odrzańskim: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2024

Przegląd lutego 2024 w Krośnie Odrzańskim: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przejście z ogrzewania gazem na pompy ciepła miało być procesem rozłożonym na wiele lat. Teraz jednak okazuje się, że już w 2027 roku właścicieli pieców gazowych czeka wielka podwyżka.

Mateusz Kieliszkowski, lubuski siłacz pochodzący z niewielkiego Chlebowa, przygotowuje się do kolejnej rywalizacji z czołówką światowych strongmanów. W najbliższym czasie będzie miał okazję wystąpić w kolejnej edycji Arnold Classic, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który był poszukiwany listem gończym. 31-latek ukrywał się w zaroślach. Ponadto odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.