Przegląd prasy 28.03.2024 Krosno Odrzańskie. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krosna Odrzańskiego

Funkcjonariusze z Gubina zatrzymali kobietę, która prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu, spowodowała wypadek drogowy i zniszczyła samochód, po czym opuściła miejsce zdarzenia. Badania wykazały, że miała prawie 2 promile alkoholu we krwi.

Podczas dzisiejszej prasowej konferencji Jurek Owsiak ogłosił ostateczną kwotę 32. Finału WOŚP. Padł kolejny rekord! Na finałowe konto, dzięki wolontariuszom, osobom działającym w Sztabach i darczyńcom, wpłynęło aż 281 879 118,07 złotych! Jest to kwota o 106 452 305 złotych większa od wyniku deklarowanego oraz o 38 619 730,80 złotych większa od ostatecznego wyniku 31. Finału.

Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Zostanie ono doliczone do podstawowego świadczenia w kwietniu. Wiele osób niecierpliwie wyczekuje na taki zastrzyk gotówki. Już wiadomo, że pierwsze pieniądze dotrą do beneficjentów wcześniej, bo jeszcze przed świętami.

Od poniedziałku, 25 marca, trwają intensywne poszukiwania zaginionej Irminy Syrek. 42-latka wyszła z domu w Słubicach i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z najbliższymi. Wszystkie sygnały, które trafiają do policjantów są sprawdzane. Od początku zaginięcia w akcji poszukiwawczej biorą udział także funkcjonariusze innych służb i wykorzystywane są zaawansowane środki techniczne.