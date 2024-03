Prasówka tygodniowa z 3.03.2024 w Krośnie Odrzańskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krośnie Odrzańskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej zyska nowych mundurowych. W czwartek (29 lutego) 23 kandydatów przystąpiło do egzaminów, które odbyły się w siedzibie NOSG w Krośnie Odrzańskim.

W Lubuskiem pojawiają się nowe oferty pracy. Urzędy wojewódzkie, inspektoraty, kuratoria oświaty, a także policja i straż graniczna poszukują nowych pracowników. Szczególnie gorąco zapraszają do aplikowania osoby z Świebodzina, Krosna Odrzańskiego, Gorzowa i Zielonej Góry.

Brytyjska grupa Depeche Mode zagrała we wtorek 27 lutego pierwszy ze swoich dwóch koncertów zaplanowanych w łódzkiej Atlas Arenie. Fani byli zachwyceni.

Mateusz Kieliszkowski, lubuski siłacz pochodzący z niewielkiego Chlebowa, przygotowuje się do kolejnej rywalizacji z czołówką światowych strongmanów. W najbliższym czasie będzie miał okazję wystąpić w kolejnej edycji Arnold Classic, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który był poszukiwany listem gończym. 31-latek ukrywał się w zaroślach. Ponadto odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.

Jazda z telefonem w ręku może przyczynić się do tragedii! I jak co roku, Yanosik wspólnie z Komendą Główną Policji oraz firmą Screen Network przypominają o tym kierowcom, apelując „Łapki na kierownicę”. Ta akcja społeczna stanowi element większych działań „Na drodze – patrz i słuchaj”.